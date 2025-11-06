Futbolda bahis skandalı büyüyor! 45 TFF temsilcisi bahis oynadığını kabul edip istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kamuoyuna, liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabının bulunuduğunu ve 152'sinin bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından, futbol dünyası her gün yeni bir skandalla sarsılıyor.

Tek tek arandılar

Ekonomim.com'un duayen spor yazarı Atilla Türker, bahis skandalına ilişkin çok kritik yeni bilgilere ulaştı. Türker'in TFF' kaynaklarından edindiği bilgilere göre, maçların düzenini sağlamak amacıyla görevlendirilen 250 klasman temsilcisinden 45'i bahis oynadıklarını kabul ederek istifa etti.

Türker son gelişmeyi şu sözlerle anlattı:

"TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 250 temsilcisine arayarak ya da mesaj yoluyla ulaşıp son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynayıp bildirmeyenlerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Görevli 45 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. Bunun üzerine temsilcilerin görevlerinden istifa etmeleri istendi. 45 temsilci dün itibariyle istifa dilekçelerini federasyona sundu.

Bahis oynadığını kabul eden ve hafta sonu maçlarında görevlendirilen 45 isim listelerden çıkarıldı. Maçlar için yeni isimler belirlendi.

Federasyon bu saatten sonra bahis konusunda en ufak taviz veremez. Mutlaka daha sert tedbirler de alınacaktır."

149 hakem ceza almıştı

Geçen hafta, bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 152 hakem hakkındaki kararları açıklanmıştı. PFDK 31 Ekim tarihli toplantısında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vermişti. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verilmişti.

Hacıosmanoğlu: Türk futbol ailesi yapılan operasyona sahip çıkmalı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu temizlik harekatı, güven ortamını sağlamak için yapıldı. Umutlu olsunlar. Mevcut hakem arkadaşlarımıza destek versinler. Onlar da sahada adil maçlar yönetecek. Onlara inanıyoruz. Hiçbir zaman bir öncekinden kötü olmayacak. İçlerinden bu işe bulaşanları temizledik. Bahis hesabı olanlarla aktif olarak oynayanlara aynı gözle bakmasınlar. Maç izlemek, bilgi almak için hesap açmış olabilirler. Hakem arkadaşlara güvensinler ve sahip çıksınlar. Futbolseverler, hem hakem hem kulüpler hem de oyuncular bazında eğer temiz futbol ve gerçek mücadele istiyorlarsa bu olaya sahip çıkmalı. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Tüm futbol paydaşlarının buna samimi şekilde sarılması lazım. Bu işi başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi. Bizim hakemlerimiz şu anda yeterli. Maçları yönetecek hakemlerimiz var. İçlerinden ayıklanması gerekenleri ayıkladık. Kalanlara destek vermek gerek. Kalanlar daha adil maç yönetecek. Bu konuda taraftarların katkısı da önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TFF klasman temsilcisinin görevleri nelerdir?

TFF klasman temsilcisi, bir maçın düzenini sağlamaktan sorumlu olan kişidir. Bu görevleri arasında şunlar yer alır:

Maçların Yönetimi: Klasman Temsilcisi, maçın başından sonuna kadar tüm süreci denetler. Bu, takım yönetimlerinin doğru yapıldığından, hakemlerin kurallara uygun kararlar verdiğinden ve maçın her yönünün düzenli bir şekilde ilerlediğinden emin olmayı içerir.

Takımların ve Hakemlerin Denetimi: Klasman Temsilcisi, maç öncesinde takımların ve hakemlerin gerekli belgeleri ve uygunlukları konusunda kontrol yapar. Bu, oyuncuların lisanslarının geçerliliği, oyuncu değişikliklerinin doğru yapılıp yapılmadığı gibi unsurları içerir.

Raporlama: Maç sonrası, TFF Klasman Temsilcisi, maçın her yönünü içeren detaylı bir rapor hazırlar. Bu raporda, maçın genel düzeni, hakem performansı, takım davranışları ve diğer önemli unsurlar değerlendirilir.

Disiplin İşlemleri: Eğer maç sırasında kurallar ihlal edilirse, Klasman Temsilcisi, disiplin işlemleri için gerekli adımları başlatır. Bu, oyuncuların, teknik direktörlerin veya diğer takım yetkililerinin disiplin cezalarına çarptırılmasını içerebilir.

Güvenlik ve Organizasyon: Maçın güvenliği de Klasman Temsilcisi’nin denetimindedir. Stadın güvenlik önlemleri, izleyici düzeni ve oyuncuların güvenliği gibi konular bu görevin kapsamına girer.