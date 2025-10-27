Futbolda bahis skandalı gündemi sarstı: Hakemler ne ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Gazeteci Murat Ağırel ise futbolcuların da bu soruşturmaya dahil edilebileceğini iddia etti.

Açıklamalar sonrasında en çok merak edilen konu bahis oynayan hakemlerin ve futbolcuların ne kadar ceza alacağıydı.

Futbol Disiplin Talimatı’nda bahis 57’nci maddede yer alıyor. Bu maddede şu ifadeler kullanıyor:

“(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

(a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

(b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır.”

Bahis oynamanın cezası 1 yıl hak mahrumiyeti ancak...

Futbol Disiplin Talimatı'nda bahis oynayan kişilerin 1 yıla kadar hak mahrumiyeti alabileceği belirtiliyor ancak süreç bununla kalmayabilir. Eğer bahis oynayan kişilerin müsabakaları etkilediğine yönelik karar verilirse işin rengi değişir. Futbol Disiplin Talimatı 56’ncı maddede bu durum şöyle açıklanıyor:

“Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.”

59’uncu madde ise “Görevi İhmal Ve Kötüye Kullanma”yı düzenliyor. Bu maddede de “Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir” ifadeleri yer alıyor.

Sonuç olarak bahis oynamanın cezası 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti olabilir. Ancak değerlendirme sonucunda hakem veya futbolcuların müsabakayı etkilediğine; hakemlerin görevlerini kötüye kullandığına karar verilirse bu ceza ömür boyu mene kadar uzayabiliyor.