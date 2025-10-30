  1. Ekonomim
  3. Futbolda bahis skandalı | Hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı
Futbolda bahis skandalı | Hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı

Bahis skandalında adı geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı. Gazeteci Ersin Düzen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Türk futbolunda bahis skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında "Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" demişti.

Bu açıklamanın ardından TFF, bahis oynayan hakemleri isim isim duyurmuş ve PFDK'ya sevk edildiklerini bildirmişti. Bunların içinde en çok dikkat çekeni Süper Lig'de en çok maç yöneten hakemlerden Zorbay Küçük oldu.

Hangi maçlara bahis oynadı?

Gazeteci Ersin Düzen, Zorbay Küçük'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur…

MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor.

Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”

