  3. Futbolda bahis skandalı | Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Saraç serbest bırakıldı
Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kasımpaşaspor eski Dernek Başkan Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi gerekçesiyle sabah saatlerinde Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Fatih Saraç 'müsabaka sonucunu etkileme' suçundan gözaltına alınmıştı. Saraç, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

