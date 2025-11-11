  1. Ekonomim
Futbolda bahis soruşturması genişliyor: Sıra teknik adam ve başkanlarda

TFF'nin başlattığı bahis soruşturmasında, hakem ve futbolculardan sonra teknik direktör, kulüp başkanları ve menajerleri de kapsayan 3. dalga operasyonun gerçekleşeceği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis operasyonu genişlemeye devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında, 152 hakemin bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu. 

Soruşturmanın dün gerçekleşen ikinci dalgasında ise 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

İncelemelerin sürdüğü ve soruşturma kapsamının genişlediği ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; bahis soruşturmasında sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlere geldi.

Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin TFF tarafından açıklanacağı ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilecekleri belirtildi.

