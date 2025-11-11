  1. Ekonomim
Futbolda bahis soruşturması | Necip Uysal adliyeye geldi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında dün PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Necip Uysal, bu sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için avukatlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis
hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

