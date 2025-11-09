  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Futbolda milli mesai yarın başlayacak
Takip Et

Futbolda milli mesai yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda mesai yarın başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Futbolda milli mesai yarın başlayacak
Takip Et

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, E Grubu'nda 4'te 4 yapan İspanya'nın ardından 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım Çarşamba günü ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya çağrılan futbolcular, yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Aday kadro

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

İddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecekİddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecekSpor
Restoranlardan online platformlara boykot hazırlığıRestoranlardan online platformlara boykot hazırlığıEkonomi
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...Ekonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 9 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Spor
İddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecek
İddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecek
Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü
Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı
Futbolda bahis skandalı | Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Saraç serbest bırakıldı
Futbolda bahis skandalı | Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Saraç serbest bırakıldı
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Süper Lig'de Galatasaray forması da giymişti: Leo Dubois futbolu bıraktı
Süper Lig'de Galatasaray forması da giymişti: Leo Dubois futbolu bıraktı