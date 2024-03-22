Futbolda ofsayt kuralı değişiyor mu? İşte yeni uygulama...

Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak ofsayt kuralı ile ilgili bir teklifte bulundu.

Teklif edilen yeni ofsayt kuralına göre, top ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durdurulacak. Yani futbolcunun vücudunun tamamı önde olmadığı sürece ofsayt bayrağı kalkmayacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Arsene Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti.

Yeni ofsayt için çalışmaların ise 2021 yılında yapıldığı ortaya çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu an için yeni ofsayt için denemelerin devam ettiğini açıklarken, ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğunu ve ofsaytın 135 yıl içinde sadece iki kez değiştiğini söyledi.