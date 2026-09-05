Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi
Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.