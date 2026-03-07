Galatasaay, Beşiktaş'ı tek golle geçti

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle bu sezonki 18. golünü attı. Beşiktaş’ın ise namağlup serisi sona erdi

İlk yarıdan notlar

15. dakikada Olaitan’ın sol taraftan pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Asllani’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Sane’nin sağ taraftan ortasında kale alanındaki Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

İkinci yarıdan notlar

52. dakikada sol çaprazda topla buluşan Oh’un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın Sane ile girdiği ikili pozisyon sonrası VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Galatasaraylı oyuncuyu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.