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Galatasaray, 101 milyon Euroluk dünya yıldızı için kolları sıvadı!

Şampiyonluğu neredeyse garantileyen Galatasaray, tarihi bir transfer için harekete geçti. Aslan, Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız golcü Leroy Sané'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi
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Galatasaray, 101 milyon Euroluk dünya yıldızı için kolları sıvadı!
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Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde güçlü bir performans sergileyebilmek için yıldız isimlerle dolu bir kadro kurmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; Aslan, Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız golcü Leroy Sané'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 38 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon görev aldığı 43 karşılaşmada 13 gol 5 asiste imza attı. Yıldız golcü için bugüne dek toplamda 101 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız golcünün transferinde ısrarcı olduğu öne sürüldü.

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