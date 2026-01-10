Galatasaray 2 golle yıkıldı! Süper Kupa Fenerbahçe’nin

Sarı-lacivertli takım, böylece 10. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Kanarya'ya kupayı getiren golleri; 28. dakikada yeni transfer Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Maçtan ayrıntılar



1' İlk düdük çaldı.

4' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan yerden ortaladı, ceza sahası yayı üzerinde Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

6' Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler oyunun devam etmesini istedi.



10' Fenerbahçe'de Musaba'nın şutu, kalenin solundan farkla auta çıktı.

13' Lemina, İsmail Yüksek'e müdahalede bulundu. Fenerbahçe, orta sahadan faul kullanacak.

15' Asensio, Torreira'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı.

17' Barış Alper'in ortasını, ceza sahasında Mert Müldür karşıladı. Karar korner.

18' Maçtaki ilk sarı kart, Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulunan Davinson Sanchez'e geldi.

21' Galatasaray'ın kontra atağını, Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi kesti.

23' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Barış Alper'e müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

24' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sanchez'in kale dibinden yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

28' GOL | Fenerbahçe, Galatasaray kalesine yeni transfer Guendouzi ile füze gönderdi. Fransız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta kaleyi uzaklardan buldu: 0-1

35' Icardi'nin kafa vuruşu, üstten auta çıktı.

37' Galatasaray'ın Yunus ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

41' Leroy Sane, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna ilave 3 dakika eklendi.

İlk yarı sonucu | Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

46' İkinci 45 dakika başladı.

46' Galatasaray ikinci yarıya, Sanchez yerine Sara ile başladı.

48' GOL | Fenerbahçe derbide şov yapıyor. Kanarya, Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye taşıdı: 0-2

48' Abartılı gol sevincinde bulunan Oosterwolde, sarı kart gördü.

49' Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, sarı kart gördü.

59' Lucas Torreira'nın şutu, kalenin solundan dışarı çıktı.

69' Fenerbahçe'de Anthony Musaba ve Jhon Duran kenara gelirken Nene ve Talisca oyuna dahil oldu.

72' Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

89' Fenerbahçe'de Mert Müldür kenara gelirken Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

90' İkinci yarının sonuna ilave 5 dakika eklendi.