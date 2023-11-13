Galatasaray, 2 hakem için TFF'ye gidecek
Hatayspor'a 2-1 yenilerek liderlikten olan Galatasaray, maçın orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için TFF'ye gitmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Kulübünün, Hatayspor maçının orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için hamle yapacağı bildirildi.
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR’daki Emre Malok’un bir daha maçlarında görev almaması için TFF’ye başvuracak.
Galatasaraylı futbolcular, Mauro Icardi'ye 90+6'da ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası penaltı beklemişti. 90 dakikanın ardından 2. Başkan Metin Öztürk hakemleri sert bir dille eleştirmişti.