Galatasaray, 2 hakem için TFF'ye gidecek

Galatasaray Kulübünün, Hatayspor maçının orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için hamle yapacağı bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR’daki Emre Malok’un bir daha maçlarında görev almaması için TFF’ye başvuracak.

Galatasaraylı futbolcular, Mauro Icardi'ye 90+6'da ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası penaltı beklemişti. 90 dakikanın ardından 2. Başkan Metin Öztürk hakemleri sert bir dille eleştirmişti.