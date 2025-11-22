Galatasaray 3 puanı cebine koydu

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

İlk yarıdan notlar



4. dakikada Kazımcan sol taraftan kullanılan taç atışında topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

7. dakikada Sane’nin ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topa Lemina bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sanchez’in derinlemesine pasında kaleci Velho ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda Velho topu ayağıyla çıkardı.

20. dakikada Günay’ın kısa düşen pası sonrası top Tongya’nın önünde kaldı. Tongya’nın ceza yayının önünden vuruşunda kaleye giden topu penaltı noktası yakınında Abdülkerim uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz, topu kale alanına ortaladı. Altıpas içinde seken topa Niang dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Metehan’ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

43. dakikada Barış Alper’in sol taraftan ortasında Icardi kale alanı önünde kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.



Galatasaray: Günay Güvenç, Singo (Icardi dk. 40), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Yusuf Demir dk. 16), Torreira, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 32), Göktan Gürpüz, Koita, Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Niang (dk. 22) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kazımcan Karataş (Galatasaray), Thalisson (Gençlerbirliği)

İkinci yarıdan notlar



51. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Göktan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Tongya’nın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay ayaklarıyla topu çıkardı.

54. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Metehan'ın arka direğe ortasında Tongya’nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Barış Alper’in pasında Kazımcan ceza sahası içi sol çaprazından topu içeri çevirdi. Kale önünde Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada Sane’nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-1

60. dakikada Thalisson, Kazımcan’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

66. dakikada Barış Alper, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu kontrol eden İlkay, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

77. dakikada Samed’in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sallai ve Zuzek arasında yaşanan pozisyonu tekrar izleyen hakem Ozan Ergün, Sallai'yi rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



Galatasaray: Günay Güvenç, Singo (Icardi dk. 40), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Yusuf Demir dk. 16, İlkay Gündoğan dk. 46), Torreira (Arda Ünyay dk. 80), Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 80)

Yedekler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 32), Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 76), Koita (Dilhan Demir dk. 77), Tongya, Niang (Onyekuru dk. 76)

Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Ayaz Özcan, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Icardi (dk. 55), Barış Alper Yılmaz (dk. 57), İlkay Gündoğan (dk. 66) (Galatasaray), Niang (dk. 22), Metehan Mimaroğlu (dk. 77) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Sallai (dk. 90+3) (Galatasaray), Thalisson (dk. 60) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan (Galatasaray), Dilhan Demir (Gençlerbirliği)