  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray 90+2'de 3 puanı kaçırdı
Takip Et

Galatasaray 90+2'de 3 puanı kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray 90+2'de 3 puanı kaçırdı
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yle karşılaştı. Eleda Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 43. dakikada Elias Jelert ile 56. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Malmö'nün gollerini de 24. dakikada Erik Botheim ve 90+2. dakikada Sergio Pena attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 12'ye Malmö ise 4'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Bu mücadele 21 Ocak'ta saat 18.30'da oynanacak.

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin lirayı geçtiİstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin lirayı geçtiGündem

 

İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi: İşte güncel fiyatlar!İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi: İşte güncel fiyatlar!Ekonomi

 

Spor
Başakşehir tur şansını son haftaya taşıdı
Başakşehir tur şansını son haftaya taşıdı
Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi
Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu
Para sayesinde futbol durmayan oyuna dönüştü, sakatlıklar arttı!
Para sayesinde futbol durmayan oyuna dönüştü, sakatlıklar arttı!
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi