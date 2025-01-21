Galatasaray acı haberi duyurdu: Eski sporcumuz ve ailesi yangında hayatını kaybetti

Galatasaray Kürek Şubesi’nin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan da Bolu’da çıkan yangında hayatını kaybetti.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine… pic.twitter.com/OFKKhqkbwk — Galatasaray Kürek (@GSKKurek) January 21, 2025

Fenerbahçe'nin genç sporcusu ve annesi de hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama "Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verilmişti.