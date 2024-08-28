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Galatasaray 'Acil' koduyla olağanüstü toplanıyor! İstifa kararı bekleniyor

Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Galatasaray 'Acil' koduyla olağanüstü toplanıyor! İstifa kararı bekleniyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maç sonunda Young Boys'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da yönetim saat 18.00'de olağanüstü toplanma kararı alırken; bazı yöneticilerin istifasını sunacağı iddia edildi.

Yönetim cephesinde taşlar yerinden oynadı

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş’a 5-0 yenilerek tarihi bir hezimet yaşayan Galatasaray’da Young Boys mağlubiyeti yönetim cephesinde taşları yerinden oynattı.

Başkan Dursun Özbek’in acil toplantı kararı aldığı öğrenilirken, yönetim kurulunda yer alan Ali Yüce’nin istifasını verdiği, Yüce haricinde Eray Yazgan ve Alper Narman’ın da istifalarının isteneceği bildirildi.

Okan Buruk konusunu da masaya yatıracağı belirtilen Dursun Özbek’in tecrübeli teknik adamla yola devam edeceği kaydedildi.

Bilindiği üzere Ali Yüce ve Eray Yazgan yönetim kurulu listesinde yer alıyor. Fenerbahçe’ye transfer listesini sızdırdığı iddia edilen Bora Bahçetepe’nin de ilişkisinin kesileceği ifade edildi.

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