Galatasaray, Ajax galibiyetiyle kasayı doldurdu: İşte elde edilen güncel gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı

Bu sonuçla Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Hollanda temsilcileriyle daha önce 12 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçla birlikte 24 yıl aradan sonra yeniden Hollanda takımlarına karşı galibiyet elde etmiş oldu. Galatasaray, Hollanda temsilcilerine karşı son zaferini 30 Ekim 2001’de İstanbul’da PSV’yi 2-0 yenerek yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, Ajax karşısında aldığı bu 3. Hollanda galibiyetiyle de önemli bir seriyi sonlandırmış oldu.

Devler ligi prim geliri artıyor

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, galibiyetleri halinde 2,1 milyon euro, beraberliklerinde de 0,7 milyon euro kazanıyor. Galatasaray bu galibiyetle UEFA'nın Devler Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2,1 milyon euroyu da kasasına koydu. Sarı-kırmızı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak toplamda 6,3 milyon euroluk galibiyet primi elde etti.

11 milyon Euro kazanacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak da toplamda 25,991 milyon euroluk gelir elde etmişti. Eğer sarı-kırmızılılar Play-off turuna katılırsa 1 milyon Euro, son 16'ya girmeyi başarırsa da 11 milyon euro daha kazanacak.