Galatasaray, Ajax'ı devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı Osimhen'in hat-trickiyle 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi’ndeki maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Galatasaray'ın galibiyetinin ardından oluşan son durum...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları oynandı.
Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) attı. Galatasaray 13 sene sonra üst üste 3. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 sene sonra ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Şampiyonlar Ligi’nde sezonun 4. haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oluşan güncel ülke puanı:
1. İngiltere - 99.005
2. İtalya - 87.803
3. İspanya - 82.203
4. Almanya - 78.402
5. Fransa - 71.248
6. Hollanda - 63.867
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550
9. TÜRKİYE - 46.400
10. Çekya - 42.300
11. Yunanistan - 39.312
12. Polonya - 38.375