Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor’a konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 galip tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor’u 6-0’la geçen Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından da farklı galip gelmeyi başardı. İki maçta 10 gol kaydeden Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milos Rashica kaydetti. Alanyaspor’un tek golü penaltıdan Efecan Karaca’dan geldi. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan lider Galatasaray, puanını 69’a yükseltirken, Alanyaspor 32 puanda kaldı.

İlk gol Abdulkerim'den

Galatasaray maça hızlı başladı. Henüz 4. dakikada sağ kanattan Milot Rashica’nın çevirdiği topta Dries Mertens’in ceza sahası yayından gelişine yaptığı plase vuruşu kaleci Runar Runarsson’da kaldı.

Abdülkerim Bardakcı’nın 14. dakikada attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında Abdülkerim Bardakcı’nın altıpasta kafa vuruşu ağlara gitti.

Beraberlik golü penaltıdan

Alanyaspor 15. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası sol çaprazında yaşanan ikili mücadelesi sırasında Sacha Boey’in zamanlama hatası sonrası Yusuf Özdemir’e yaptığı müdahalede hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Efecan Karaca, sağ ayağı ile sol köşeye yaptığı plase vuruşta topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek Alanyaspor’un beraberlik golünü kaydetti.

Galatasaray’da son haftaların formda golcüsü Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 42. dakikada Dries Mertens sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz ceza sahasına gönderdiği ortasında Mauro Icardi ön direkte altıpasta yaptığı gelişine yarım vole vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada 45+7. dakika oynanırken Galatasaray, Milot Rashica ile üçüncü gole çok yaklaştı. Sam Adekugbe’nin ceza sahası sol çizgisinden gönderdiği ortasında arka direkte Milot Rashica’nın altıpasta yaptığı kafa vuruşunu son anda kaleci Runar Runarsson sol köşeden çelmeyi başardı.

Galatasaray, ikinci yarının hemen başında Dries Mertens ile farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanttan ortaya gönderdiği pasında topla buluşan Dries Mertens ceza sahası yayında sağ ayağıyla kaleye gönderdiği yerden şutunda ayağı kaymasına rağmen 48. dakikada topu sağ köşeden ağlara göndermeyi başardı.

Rashica farkı açtı

Galatasaray, 63. dakikada Milot Rashica’nın attığı gol ile farkı üçe çıkardı. Galatasaray hızlı hücumunda Sam Adekugbe’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden ortasında Milot Rashica arka direkte kayarak sağ ayağı ile gönderdiği yerden şutunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk, Alanyaspor karşısına, Yukatel Kayserispor’a karşı oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.

Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’iyle başladı.

Galatasaray’da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

Alanyaspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, 29. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11’inde kendilerine yer bulan isimlerden Furkan Bayır’ın yerine Leroy Fer, Jure Balkovec’in yerine Yusuf Özdemir ve Umut Güneş’in yerine de Arnaud Lusamba ilk 11’de sahaya çıktı.

Alanyaspor’un Galatasaray karşısındaki ilk 11’i; Alex Runarsson, Pedro Pereira,Khadim Rassoul, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba, Efecan Karaca, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan’dan oluştu.