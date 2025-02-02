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Galatasaray, Alvaro Morata'yı duyurdu: KAP açıklaması geldi

Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Morata'nın kiralanması için oyuncu ve kulübü Milan ile resmi müzakerelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Alvaro Morata'yı duyurdu: KAP açıklaması geldi
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Resmi görüşmelere başlandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi için futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Morata'nın 6 aylık kiralık sözleşmesinde, 8 milyon Euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.

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