Galatasaray, Alvaro Morata'yı duyurdu: KAP açıklaması geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Resmi görüşmelere başlandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi için futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Morata'nın 6 aylık kiralık sözleşmesinde, 8 milyon Euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.