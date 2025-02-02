Galatasaray, Alvaro Morata'yı duyurdu: KAP açıklaması geldi
Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Morata'nın kiralanması için oyuncu ve kulübü Milan ile resmi müzakerelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Resmi görüşmelere başlandı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi için futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Morata'nın 6 aylık kiralık sözleşmesinde, 8 milyon Euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.