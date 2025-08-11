Galatasaray, Alvaro Morata'yla yolları ayırdı! İşte transfer bedeli...

  1. Ekonomim
Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hem İspanyol oyuncuyla hem de kulübü Milan'la karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Galatasaray'ın bu anlaşma karşılığından Milan'dan 5 milyon avro fesih bedeli alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Morata'nın 651 bin 652 avroluk alacağından da feragat ettiği vurgulandı.

Geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

