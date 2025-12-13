Galatasaray Antalyaspor'u farklı devirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golleri 7 dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi'den geldi.
Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarıdan notlar
3. dakikada Sane orta sahada kazandığı topta pasının Osimhen'e aktardı. Osimhen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sane'nin rakibini geçip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, pasını ceza yayında bekleyen Roland Sallai'ye aktardı. Sallai'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
15. dakikada Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
36. dakikada Antalyaspor defansının pas hatasında topun alan Osimhen'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağ tarafından dışarı gitti.
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm, Yohan Boli
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Sander van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
İkinci yarıdan notlar
56. dakikada Yunus Akgün'ün orta sahanın gerisinden sağ kanattaki Osimhen'e pasını aktardı. Topla birlikte ceza alanına giren Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
69. dakikada Safuri'nin sol köşeden kullandığı köşe atışında ön direkte Saric'in kafa vuruşunda Osimhen'in kafasından seken topu arka direkte bulunan Streek'in kafayla ağlara yolladı. 1-3
76. dakikada Sara'nın sol köşeden kullandığı köşe atışında Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ballet'in yerden ortasında ceza sahasında Boli'nin şutunda top az farkla autta çıktı.
90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Icardi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10), Victor Osimhen (dk. 56), Icardi (dk. 90+3) (Galatasaray), Sander van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Lautaro Giannetti (Antalyaspor), Victor Osimhen, Kazımcan Karataş (Galatasaray)