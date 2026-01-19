  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Takip Et

Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim : 1

Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Maçta VAR’da Rob Dieperink, AVAR’da da Catalin Popa görev alacak.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı aralıkta 38 bini aştıTürkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı aralıkta 38 bini aştıElektrikli Araçlar

 

Motorine zam geliyor: Tarih belli olduMotorine zam geliyor: Tarih belli olduEkonomi

 