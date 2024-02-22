Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 sınavında: İşte muhtemel ilk 11'ler
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Birmancevic, Karabec, Kuchta, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes.
Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius."