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Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalmasına rağmen toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Karşılaşmada AZ Alkmaar'ın gollerini 43. dakikada Maikuma ile 55. dakikada Kasius kaydetti. Galatasaray'ın gollerini de 56. dakikada Osimhen ve 70. dakikada Sallai attı.

Bu sonucun ardından deplasmanda ilk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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