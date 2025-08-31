Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton, şirketimize 300 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250 bin avro tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton tarafından şirketimize 8 milyon 500 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü şirketimize ödenecektir." dedi.

22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Galatasaray'da 35 maçta forma giydi.