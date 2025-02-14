Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında farklı mağlup
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk oldu.
AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve Moller Wolfe kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 20. dakikada Roland Sallai attı.
Galatasaray'da 11. dakikada sarı kart gören Kaan Ayhan, maçın 51. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kaan'ın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray mücadelenin geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, son 16 turuna yükselmek adına tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.