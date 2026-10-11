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Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Guida yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Guida yönetecek
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UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak.

Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.

Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.

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