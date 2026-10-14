Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopes, 53. dakikada Gordon ve 65. dakikada Adeyemi kaydetti. İspanyol yıldız karşılaşmada iki asistle oynadı.
Galatasaray'ın tek golünü de 28. dakikada Batrakov attı.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 6'ya yükseltirken Galatasaray ise sıfır puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, 21 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.