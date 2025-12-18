Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk sınavında bugün RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Kupadaki bu önemli randevu, futbolseverlerle ATV ekranları üzerinden buluşacak.

Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının VAR koltuğunda da Kadir Sağlam'ın oturacağı açıklandı.