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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rahatsızlandığı için hastaneye yatırıldı.

Çekilecek tomografi sonrası teşhis konulacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.

Habertürk'ün haberine göre; Dursun Özbek, yüksek ateş ve mide üşütmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tetkikleri yapılan Başkan Özbek'in 1-2 saat içerisinde taburcu olması bekleniyor.

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