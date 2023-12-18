Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rahatsızlandığı için hastaneye yatırıldı.
Çekilecek tomografi sonrası teşhis konulacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.
Habertürk'ün haberine göre; Dursun Özbek, yüksek ateş ve mide üşütmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tetkikleri yapılan Başkan Özbek'in 1-2 saat içerisinde taburcu olması bekleniyor.