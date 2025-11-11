  1. Ekonomim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis soruşturmasına ilişkin katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulundu. Özbek, sapla samanın ayrılması gerektiğini ve TFF'nin soruşturmayı şeffaf yönetmesi çağrısında bulundu.

"Dikkat edilmeli"

Sarı-kırmızılı-kulübün başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şeye dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı.

Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun öneminin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlerde voleybola, basketbola mı oynamış bunun da tespit edilmesi lazım.

Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz."

