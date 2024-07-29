Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten orta saha için transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, yaz transfer dönemi durgun geçiyor. Michy Batshuayi ve Elias Jelert transferlerinin ardından beklemeye geçen Sarı-Kırmızılı ekipte, taraftarlar orta saha transferinin biran önce açıklanmasını bekliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merakla beklenen orta saha transferi için açıklamalarda bulundu.

Özbek şunları kaydetti:

"8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz'' ifadelerini kullanan Dursun Özbek, ''Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde şampiyon olan bir kadro var. İki sene üst üste şampiyon olduk. İki sene üst üste şampiyon olan bir hocamız var. Bunlar zaten Galatasaray'ın en büyük gücü. İhtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da kısa sürede bitireceğiz."