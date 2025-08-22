Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sermaye artırımı açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dursun Özbek, “Galatasaray artık basketbolda yeni hedefler peşinde” dedi. Özbek, işbirliği hakkında ise, "MCT Technic'in global anlamda büyümesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

“FIBA'dan yeni lig daveti aldık”

Özbek, kulübün FIBA'dan yeni lig daveti aldığını duyurarak, “FIBA'nın yeni ligine katılmak için istekliyiz, görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Osimhen transferine dikkat çeken Özbek, "Osimhen transferi uluslararası organizasyonların bize gelmesini sağladı" dedi.

"Yatırımcılarımız son derece mutlu”

Kulübün mali yapısına ilişkin de konuşan Özbek, "Borsadaki değerimizden yatırımcılarımız son derece mutlu. Galatasaray'ın mali yapısı geçmişle kıyaslanmayacak bir seviyeye geldi" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten sermaye artırımı açıklaması

Özbek, kulübün finansal planlarına da değindi. Galatasaray Başkanı, sermaye artırımına ilişkin olarak, "Sermaye artırımı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız" dedi. Ayrıca, sözleşmelerin TL bazında yapılmasıyla ilgili olarak, “Sözleşmeleri TL bazında yaptığımızda enflasyonu eklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.