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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!
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Galatasaray'da Victor Osimhen transferini neticelendirmek için çalışmalar sürüyor. Nijeryalı yıldızla anlaşma sağladığı belirtilen Galatasaray'ın Napoli ile bonservis pazarlığında olduğu iddia ediliyordu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Radyospor'a yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dursun Özbek açıklamasında, "Galatasaray'da her şey olağan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız." dedi.

Osimhen'in transfer süreciyle ilgili de bu tutumu koruduklarını belirten Özbek, "Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" diye konuştu.

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