Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: VAR kayıtları açıklansın

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ıın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından VAR kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Belki de ilk kez bir kulüp, kazandığı maçın ardından sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Usanmadan söyleyeceğiz adalet istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Bu maç için de aynı şeyi istiyoruz. Tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama bekliyoruz. Biz inceletip değerlendirmesini yapacağız, yayınlatacağız. Yayıncı kuruluşla görüştük. Tamamen objektif bir hakemle de anlaştık. Son aşamaya geldik.

Sadece bu pozisyon için değil her tartışmalı pozisyon için açıklama ve VAR kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Adalet isteyen insanlar şeffaflık ister. Sadece o pozisyon değil bizim için Nelsson'a yapılan penaltı pozisyonu var onun da açıklanmasını istiyoruz.

3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata olmasına rağmen medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi. Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyleri getiriyor.

Bu sene çok rekabetçi bir lig. Puan puana gidiyor. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. O pozisyonda ne varsa açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Türk futbolunun büyümesini istiyoruz. 6 büyük ligden birisi olmamız gerekiyor."

Herkes adalet arayışının değerini anlayacak

Herkese çağrıda bulunuyorum. Ne olursa olsun çıkalım açıklama isteyelim. Kendimiz kadar başkalarını da düşünmemiz lazım. Bunu kirletince değer kaybediyoruz. Başkası adına düşünelim, samimiyete inanalım. Ben 40 yaşındayım, idealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü Galatasaraylılık böyle bir şey. Bu konuda elimizden geleni yapacağız, herkes görecek.

Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Normalde böyle olmuyor. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum. Onlardan bir açıklama bekliyoruz. Yayıncı kuruluş tarafsızlığında şüpheye düşülmemeli. Adil olmalılar, burada adaletli yaklaşım görmüyoruz. Birgün herkes adalet arayışının değerini arayacak. Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye, hataya da ihtiyacımız yok."