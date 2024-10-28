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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı

Derbiden galip ayrılan Galatasaray, Beşiktaş’a karşı evindeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Beşiktaş ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray son olarak 27 Şubat 2017 tarihindeki derbide Beşiktaş’a kaybetmişti. Sarı-kırmızılı takım, bu derbinin ardından oynadığı 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray’ın, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020 sezonu
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021 sezonu
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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