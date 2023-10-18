Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kaldırıldı

Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 Beşiktaş taraftarının izleyeceği açıklandı.

İstanbul valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" denildi.