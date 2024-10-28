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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Ligin 10’uncu haftasındaki dev derbide Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile

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