  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

Ünlü ekonomist Hanke'den TCMB'ye faiz uyarısı: Enflasyonla mücadelede zemin kaybettiÜnlü ekonomist Hanke'den TCMB'ye faiz uyarısı: Enflasyonla mücadelede zemin kaybettiEkonomi
Blinken'dan İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi'ne saldırıları sonlandırınBlinken'dan İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi'ne saldırıları sonlandırınDünya
Spor
Galatasaray Elfsborg: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11 kimler?
Galatasaray Elfsborg: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11 kimler?
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Alperen Şengün'den NBA ve Türk spor tarihine geçen rekor sözleşme
Alperen Şengün'den NBA ve Türk spor tarihine geçen rekor sözleşme
Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?
Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!
Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu