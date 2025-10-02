  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de RAMS Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmayı ise Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Resim : 1

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarının hakemi de belli oldu

Öte yandan Samsunspor-Fenerbahçe maçını İbrahim Çağlar Uyarcan, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

8.haftanın hakemleri şu şekilde:

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağımGüllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağımGündem
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendiSaraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendiGündem
Spor
Kanocular Eskişehir’de yarıştı
Kanocular Eskişehir’de yarıştı
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ilk günde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ilk günde toplu sonuçlar
Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)