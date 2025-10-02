Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de RAMS Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmayı ise Yasin Kol yönetecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarının hakemi de belli oldu
Öte yandan Samsunspor-Fenerbahçe maçını İbrahim Çağlar Uyarcan, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.
8.haftanın hakemleri şu şekilde:
3 Ekim Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler