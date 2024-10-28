Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler... Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu. Ayrıca Serkan Çimen, AVAR olarak görev alacak.