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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler... Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu. Ayrıca Serkan Çimen, AVAR olarak görev alacak.

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