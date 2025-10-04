Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

  1. Ekonomim
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide VAR olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

