Derbi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı! Açıklamalar peş peşe geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un basın toplantısı sırasında, Hasan Arat’ın şoförü tarafından gazeteci Emre Kaplan’a fiziksel saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, şoför, A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atarak burnundan yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralanan Kaplan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kaplan'a yönelik saldırıyla ilgili "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Bakan Bak: Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise "A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı: Bu olayı asla tasvip etmiyorum

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, olayla ilgili açıklamasında saldırıyı kınadı. Yücel "Biz olaya şahit olmadık. Haberi aldık. Yapabildiği en büyük hatayı yapmış. Olayın kendisi başlı başına felaket. Kınıyoruz. Diğer taraftan da biz hakemden dolayı kan ağlıyoruz. Tamamıyla maçın önüne geçecek bir olay yarattı. Şu anda herhalde bunu konuşuyorsunuz. Ben tekrardan Emre kardeşime çok çok geçmiş olsun diliyorum. Bu olayı asla tasvip etmiyorum. Sonuna kadar kınıyorum..." dedi.

Galatasaray: Kınıyoruz

Olayın ardından Galatasaray, Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği: Bu çirkin saldırının takipçisi olacağız

Türkiye Spor Yazarları Derneği saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak "A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısı esnasında bir takım kişiler tarafından görüşme talebiyle çağırılıp, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın şoförü – koruması Sezgin Gülnar tarafından yumruklanmak suretiyle darp edildiğini, neticesinde burnundan ciddi şekilde yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Emre Kaplan’a atılan bu yumruğu, basın özgürlüğüne ve hepimize atılmış kabul edip şiddetle kınanıyoruz. Her gazetecinin yanında, gazeteciye kalkan her elin karşısında olan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin bu çirkin saldırının takipçisi olacağını bildiriyor, Emre Kaplan’a acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Emre Kaplan'ın sosyal medya paylaşımı

Öte yandan Emre Kaplan, maç sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaş, nezaket içinde açılışına gelen Dursun Özbek’e Başkan ve 2. Başkan seviyesinde küfürle yanıt vermişti. Galatasaray puanını 28e yükselterek konuyu kapattı. Puan vermeyen bedava sonuçla taraftarı konsolide etmeye devam" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar'ın Kaplan'a bu paylaşım nedeniyle saldırdığı öne sürüldü.