  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.

En uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldıEn uygun sıfır otomobiller | Ekimde satılan en ucuz 10 araç: 1 milyon TL’nin altında 1 model kaldıOtomotiv
Benzine indirim gelecek mi? İşte 20 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 20 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Türk şirketine ait uçak inişi sırasında pistten çıkıp denize uçtu: 2 ölüTürk şirketine ait uçak inişi sırasında pistten çıkıp denize uçtu: 2 ölüDünya
Fahiş talepler, yüksek teminatlar: Kiralık ev bulmak lüks haline geldiFahiş talepler, yüksek teminatlar: Kiralık ev bulmak lüks haline geldiEkonomi

 

Spor
Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı belli oldu
Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Beşiktaş, divan başkanını seçiyor
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Galatasaray yenilgisiz devam ediyor: Sane duble yaptı
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti
Beşiktaş'ta büyük yıkım! İlk kez evinde kaybetti