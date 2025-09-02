Galatasaray, Carlos Cuesta'yı Vasco da Gama'ya kiraladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı defans Carlos Cuesta'nın geçici transferi konusunda Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir. Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satınalma bedeli olarak 5 milyon 750 bin Euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.

26 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.