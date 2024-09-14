  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u farklı yendi
Takip Et

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4. maçını da kazandı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u farklı yendi
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda da sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde oynadığı 4. maçını da kazandı.

Aslan ligde bu sezon oynadığı Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarından galip ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig’de salı günü erteleme maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktıMilli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktıSpor

 

Talep düşüşü Brent petrolün son 3 yılın en düşük seviyeleri görmesine neden olduTalep düşüşü Brent petrolün son 3 yılın en düşük seviyeleri görmesine neden olduEmtia Haberleri

 

Spor
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da
Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'da
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve spor ekonomisinin geleceği
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve spor ekonomisinin geleceği
Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti
Galatasaray, Roland Sallai transferini açıkladı: İşte maliyeti
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi