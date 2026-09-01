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Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu

Galatasaray, milli futbolcu Deniz Gül’ün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu
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Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto’da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül’ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.