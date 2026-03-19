Galatasaray, deplasmanda farklı yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Karşılaşmada Liverpool’un gollerini 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Ev sahibi ekip, 56. dakikada bir gol daha bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Toplam skor turu belirledi

İki maç sonunda toplamda 4-1’lik üstünlük sağlayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen taraf oldu. Galatasaray ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Rakip Paris Saint-Germain oldu

İngiliz temsilcisi Liverpool, çeyrek final turunda Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.